Mattarella e Steinmeier scrivono ai Sindaci dei Comuni italiani e tedeschi gemellati

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno inviato una lettera congiunta ai sindaci dei Comuni italiani e tedeschi gemellati.

L’intento è quello di valorizzare i profondi legami esistenti a livello di territori, e per ringraziare dell’impegno e della vicinanza dimostrati nel corso della fase più acuta dell’emergenza Covid-19.

Gentile Signor/Signora Sindaco,

la pandemia del Covid-19 ci pone in tutta Europa dinanzi a sfide mai viste prima. Molte persone hanno perduto i propri familiari, amici e vicini, sono state private dei loro mezzi di sussistenza e delle loro prospettive per il futuro. Abbiamo dovuto imparare a vivere con restrizioni che fino a poco tempo fa sembravano impensabili.

Negli ultimi mesi è stata l’Italia ad aver sofferto in modo particolare a causa della pandemia, gli italiani hanno rispettato le restrizioni con coraggio e disciplina. Le immagini drammatiche provenienti dall’Italia hanno fatto il giro del mondo. Hanno commosso profondamente anche la gente in Germania.

I gesti di solidarietà che si sono susseguiti da allora in una rete che conta più di 400 gemellaggi tra città italiane e tedesche hanno rappresentato importanti segnali che hanno infuso coraggio e speranza nel corso di questa crisi. Che si sia trattato di videomessaggi, donazioni o anche semplicemente di scambi di informazioni sulla situazione locale e su come poter aiutare nel modo migliore: tutto questo ha dimostrato che italiani e tedeschi sono vicini gli uni agli altri, anche e in particolar modo in tempi difficili.

Desideriamo ringraziarVi oggi, personalmente, per l’opera di comprensione reciproca e di incontro svolta da decenni a favore delle rispettive comunità in Italia e in Germania e soprattutto per l’impressionante impegno profuso per le Vostre cittadine e i Vostri cittadini durante la pandemia.

Voi ogni giorno date un contributo decisivo contro un virus che non conosce confini. Le città e i Comuni in Italia e in Germania hanno riorganizzato il lavoro comunale in pochi giorni e sviluppato ulteriori soluzioni per aiutare le persone durante la crisi. Comuni in tutta Italia hanno, ad esempio, avviato progetti di solidarietà per sostenere soprattutto le cittadine e i cittadini più anziani, dal trasporto dal medico all’approvvigionamento con generi alimentari. Molte città tedesche hanno offerto possibilità di terapia per i pazienti italiani malati di Covid-19; 44 pazienti della Lombardia in condizioni gravi sono stati trasportati in ospedali di tutto il territorio federale con un ponte aereo unico nel suo genere. Pochi giorni fa, gli ultimi pazienti guariti hanno fatto ritorno a casa.

Con il Vostro grande impegno, spesso di carattere fortemente personale – dai programmi di scambi scolastici, ai progetti di volontariato, fino alla cooperazione tra le grandi città nella rete C40 per una maggiore tutela ambientale – rappresentate da sempre, anche al di là di questa crisi, un’Europa autentica e reale che supera i confini nazionali. I legami variegati e le amicizie così nate sono un bene inestimabile che proprio in questi tempi estremamente difficili rendono l’Europa forte.

In questo momento la coesione è più fondamentale che mai. Le Vostre città e i Vostri Comuni sono colpiti molto duramente dalle conseguenze economiche e sociali della crisi e sarà così ancora a lungo. La pandemia ha dimostrato che possiamo trovare risposte convincenti a queste drammatiche ripercussioni soltanto se restiamo uniti.

Pertanto desideriamo incoraggiarVi personalmente a fare tesoro delle esperienze fatte durante la pandemia e rafforzare ulteriormente lo scambio nella rete dei gemellaggi tra città tedesche e italiane per i temi che uniscono i Comuni in Italia e in Germania, ad esempio attraverso conferenze digitali ad intervalli regolari. Forse potrete anche incoraggiare i Comuni vicini o altri con cui siete in stretto contatto a costruire nuovi gemellaggi comunali.

Da parte nostra ci rivolgeremo ai Governi dei nostri due Paesi con la richiesta di verificare cosa è possibile fare per promuovere la cooperazione comunale tra la Germania e l’Italia.

La collaborazione italo-tedesca è centrale per un’Europa che sia forte, solidale e orientata al futuro. Un lavoro comunale che valica i confini offre a tal fine un contributo essenziale. Vi auguriamo tanta forza, successo e ogni bene immaginabile per affrontare le enormi sfide che sono dinanzi a Voi.

Con i migliori saluti,

Il Presidente Federale Frank-Walter Steinmeier

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

(Nella foto di archivio Mattarella e Steinmeier)