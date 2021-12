Celebrata la Giornata Internazionale della Montagna al Quirinale

Si è svolta, al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia in occasione della Giornata Internazionale della Montagna.

Sono intervenuti il Direttore Generale della FAO, Qu Dongyu, il Referente per il Manifesto internazionale dei Giovani per la Montagna, Magda Ciullo, il Presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Giovanni Cannata, il Sindaco di Fonni, Daniela Falconi, e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini.

Al termine il Presidente Mattarella ha rivolto un indirizzo di saluto.

Erano presenti il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e rappresentanti dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.